Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и соцзащиты

Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 апреля рассказали в пресс-службе премьера.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сарбасов Акмади Адилович освобожден от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК в связи с переходом на другую работу", – сказано в сообщении.

Он занимал эту должность с июня 2020 года.

Накануне, 10 апреля, в Сенате депутаты освободили от должности судью Верховного суда Нургазы Абдиканова.