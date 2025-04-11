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События

Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и соцзащиты

Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и соцзащиты населения, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2025 10:50 Фото: gov.kz
Акмади Сарбасов освобожден от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

Об этом 11 апреля рассказали в пресс-службе премьера.

"Постановлением правительства Республики Казахстан Сарбасов Акмади Адилович освобожден от должности первого вице-министра труда и социальной защиты населения РК в связи с переходом на другую работу", – сказано в сообщении.

Он занимал эту должность с июня 2020 года. 

Накануне, 10 апреля, в Сенате депутаты освободили от должности судью Верховного суда Нургазы Абдиканова.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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