Ситуация в Украине: итоги переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье

Переговоры глав МИД России и Украины прошли на полях дипломатического форума и продлились более полутора часов.

После завершения переговоров министры иностранных дел Украины и России провели пресс-конференции.

Из пресс-конференции Дмитрия Кулебы:

Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса.

Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая – это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая – это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей.

Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.

Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему.

Киеву и Москве нужен серьезный и предметный разговор, без клише. Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет.