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18:11 10.03.2022

Ситуация в Украине: итоги переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье

украина, ситуация, анталья, переговоры, лавров, кулеба, итоги Фото: president.gov.ua
В Анталье завершились переговоры министров иностранных дел России и Украины – Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы. Встреча прошла при участии главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, передает Zakon.kz.

Переговоры глав МИД России и Украины прошли на полях дипломатического форума и продлились более полутора часов.

После завершения переговоров министры иностранных дел Украины и России провели пресс-конференции.

Из пресс-конференции Дмитрия Кулебы:

  • Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса.

  • Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая – это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая – это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей.

  • Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.

  • Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему.

  • Киеву и Москве нужен серьезный и предметный разговор, без клише. Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет.

  • Лавров предложил провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности.

Из пресс-конференции Сергея Лаврова:

  • РФ на переговорах подтвердила, что инициатива Москвы по ежедневному открытию гуманитарных коридоров в Украине остается в силе.

  • Те, кто накачивают Украину оружием, должны понимать, что несут ответственность за свои действия, равно как и те, кто поощряет направление наемников в Украину.

  • Что касается состояния экономики Российской Федерации – мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство. РФ справится с экономическими трудностями.

  • РФ хочет видеть Украину демилитаризованной, дружественной, без запрета на русский язык.

  • На переговорах с главой МИД Украины никто не собирался договариваться о прекращении огня.

  • Россия никогда не использовала поставки нефти и газа как оружие.

Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что конкретной даты новых переговоров нет, Москва надеется на встречу в этом месяце.

Динара Халдарова
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