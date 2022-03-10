Ситуация в Украине: итоги переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье
Переговоры глав МИД России и Украины прошли на полях дипломатического форума и продлились более полутора часов.
После завершения переговоров министры иностранных дел Украины и России провели пресс-конференции.
Из пресс-конференции Дмитрия Кулебы:
Мы подняли вопрос прекращения огня, 24-часового прекращения огня, чтобы разрешить наиболее довлеющие гуманитарные проблемы. В этом вопросе мы не достигли прогресса.
Я приехал на эти переговоры с двумя задачами. Первая – это организовать гуманитарный коридор из и в Мариуполь. Это наиболее сейчас сложный город с точки зрения гуманитарного положения. И вторая – это договориться о хотя бы 24-часовом перемирии для решения всех нужд людей.
Киев не намерен выполнять требования, выдвинутые Россией.
Надеюсь, что формат, который сегодня состоялся, будет иметь продолжение. Я готов к нему.
Киеву и Москве нужен серьезный и предметный разговор, без клише. Киев готов к дипломатическим решениям конфликта, но пока их нет.
Лавров предложил провести трехсторонние консультации с экспертами МАГАТЭ, России и Украины по ядерной безопасности.
Из пресс-конференции Сергея Лаврова:
РФ на переговорах подтвердила, что инициатива Москвы по ежедневному открытию гуманитарных коридоров в Украине остается в силе.
Те, кто накачивают Украину оружием, должны понимать, что несут ответственность за свои действия, равно как и те, кто поощряет направление наемников в Украину.
Что касается состояния экономики Российской Федерации – мы об этом сами позаботимся. Этим занимается и президент, этим занимается и наше правительство. РФ справится с экономическими трудностями.
РФ хочет видеть Украину демилитаризованной, дружественной, без запрета на русский язык.
На переговорах с главой МИД Украины никто не собирался договариваться о прекращении огня.
Россия никогда не использовала поставки нефти и газа как оружие.
Замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что конкретной даты новых переговоров нет, Москва надеется на встречу в этом месяце.