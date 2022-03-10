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18:51 10.03.2022

Крупнейшую партию «синтетики» изъяли в Алматинской области

крупная партия Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Семь килограммов «синтетики» изъяли у 24-летнего наркоторговца в Енбекшиказахском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Закладка наркотиков была осуществлена близ села Орнек в Енбекшиказахском районе. Из незаконного оборота изъято 6 кг 908 грамм наркотика синтетического происхождения мефедрона.Начальник Управления противодействия наркобизнесу ДП Алматинской области Казыбек Мухамедов

По словам Мухамедова, это одна из самых крупных партий «синтетики», изъятой в регионе за последние несколько лет.

На время досудебного расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».

Анастасия Московчук
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