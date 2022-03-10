Крупнейшую партию «синтетики» изъяли в Алматинской области

Закладка наркотиков была осуществлена близ села Орнек в Енбекшиказахском районе. Из незаконного оборота изъято 6 кг 908 грамм наркотика синтетического происхождения мефедрона. Начальник Управления противодействия наркобизнесу ДП Алматинской области Казыбек Мухамедов

По словам Мухамедова, это одна из самых крупных партий «синтетики», изъятой в регионе за последние несколько лет.

На время досудебного расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».