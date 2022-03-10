18:51 10.03.2022
Крупнейшую партию «синтетики» изъяли в Алматинской области
Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
Семь килограммов «синтетики» изъяли у 24-летнего наркоторговца в Енбекшиказахском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.
Закладка наркотиков была осуществлена близ села Орнек в Енбекшиказахском районе. Из незаконного оборота изъято 6 кг 908 грамм наркотика синтетического происхождения мефедрона.Начальник Управления противодействия наркобизнесу ДП Алматинской области Казыбек Мухамедов
По словам Мухамедова, это одна из самых крупных партий «синтетики», изъятой в регионе за последние несколько лет.
На время досудебного расследования в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».