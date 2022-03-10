Аутизм-центр в Уральске сможет принять более 600 детей в год

Помещение площадью 675 кв. м было выделено акиматом Западно-Казахстанской области. В новом центре программами интервенции будет охвачено более 600 детей в год.

Фото: Фонд Булата Утемуратова

Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев ознакомился с оснащением нового центра и пообщался с педагогами и родителями. Он отметил важность наличия такого центра для региона и высоко оценил усилия Фонда Булата Утемуратова по выстраиванию системы эффективной поддержки детей с аутизмом в Казахстане.

Фото: Фонд Булата Утемуратова

Первый аутизм-центр «Асыл Мирас» в Уральске был открыт в 2018 году в партнерстве с «ЗКО ОО «Байтерек» – организацией, более 10 лет занимающейся работой с детьми с инвалидностью.

За четыре года специалисты «Байтерек» обучились современным эффективным методикам коррекции аутизма и активно внедряли полученные знания для помощи семьям. По мере улучшения качества диагностики и повышения выявляемости аутизма в раннем возрасте созрела необходимость в расширении деятельности аутизм-центра.

Фото: Фонд Булата Утемуратова

Мы благодарим акимат Западно-Казахстанской области за содействие в создании нового современного центра. Со своей стороны мы гарантируем сохранение высокого качества оказания услуг детям и их родителям. Мы тщательно подошли к отбору специалистов. Все специалисты центра прошли обучение по методикам работы «Асыл Мирас», которые являются научно доказанными. Эффективность методик подтверждается многолетним опытом деятельности сети наших аутизм-центров в Казахстане, – сказал Марат Айтмагамбетов, директор Фонда Булата Утемуратова.

Фото: Фонд Булата Утемуратова

Программа «Аутизм. Мир один для всех» реализуется Фондом Булата Утемуратова с 2015 года. За это время открыты 10 центров, где более 11 тыс. детей уже получили квалифицированную помощь совершенно бесплатно.

Фонд сотрудничает с международными экспертами по РАС, такими как Marcus Autism Center в Атланте и Kasari Lab при Калифорнийском университете, чтобы обеспечить доступ казахстанских детей к лучшим мировым практикам.