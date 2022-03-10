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20:45 10.03.2022

Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал итальянского Челленджера

Теннисист Фото: Instagram/skatov_timofey
Молодой казахстанский теннисист Тимофей Скатов выиграл матч второго круга одиночного разряда на грунтовом турнире Roseto Degli Abruzzi, сообщает Zakon.kz.

Скатов за выход в стадию четвертьфинала обыграл опытного португальца Жоао Домингеша. Казахстанец проявил невероятную волю к победе, проигрывая 0:5 на тай-брейке первого сета, Тимофей сумел сравнять счет, а затем вырваться вперед – 7:6. Во второй партии преимущество теннисиста из Петропавловска было явным – 6:2, на общую итоговую победу от потратил почти два часа.

На стадии 1/4 финала Скатову предстоит сразиться с хозяином кортов Флавио Каболли – седьмым сеяным этих соревнований.

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