Простоев казахстанских грузов на границе КНР и Беларуси нет – правительство РК

Как сообщает пресс-служба правительства, в целях развития маршрута ТМТМ Казахстан, Азербайджан и Грузия договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов.

В целом, по маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров. Относительно действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки.

Отмечается, что в настоящий момент простоев казахстанских грузов на границе с КНР не наблюдается.

По ранее озвученной информации от бизнеса, в части простоя грузов на границе Беларуси был проведен соответствующий мониторинг, по итогам которого данный факт не подтвердился.