Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
20:43 10.03.2022

Простоев казахстанских грузов на границе КНР и Беларуси нет – правительство РК

премьер-министр Фото: primeminister.kz
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание Оперативного штаба по антикризисным мерам, где были рассмотрены итоги проведенных переговоров по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) и вопросы перевозки казахстанских грузов, передает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба правительства, в целях развития маршрута ТМТМ Казахстан, Азербайджан и Грузия договорились о создании совместного предприятия, которое будет решать вопросы сквозного тарифообразования, декларирования грузов, применения единых IT-решений и консолидации транзитных грузов.

В целом, по маршруту имеется возможность перевозки до 10 млн тонн в год, в том числе до 200 тыс. контейнеров. Относительно действующего маршрута через порт Ляньюньган (КНР) прорабатывается вопрос снижения тарифа на транзитные грузоперевозки.

Отмечается, что в настоящий момент простоев казахстанских грузов на границе с КНР не наблюдается.

По ранее озвученной информации от бизнеса, в части простоя грузов на границе Беларуси был проведен соответствующий мониторинг, по итогам которого данный факт не подтвердился.

Елена Беляева
Грузия Азербайджан Казахстан Китай
Назарбаев прибыл в Турцию по приглашению Эрдогана
09.03.2022
Задержание экс-главы КНБ Масимова – новые подробности
10.03.2022
Курс доллара снизился на торгах
10.03.2022
Казахстан отправил в Украину 82 тонны гуманитарной помощи
09.03.2022
Казахский – самый востребованный язык для изучения
10.03.2022
Главная Топ LIVE Все