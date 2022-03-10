Четыре авто столкнулись в Алматы, двое пострадали

Автомобиль марки Honda Accord двигался улице Даулеткерея в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

На встречу двигался автомобиль марки Kia Cerato, а следом Toyota Camry.

Фото: Zakon.kz

На перекрестке водитель Kia решил повернуть направо на улицу Байсултанова.

Фото: Zakon.kz

В процессе он не пропустил движущуюся Honda, что привело к столкновению.

Фото: Zakon.kz

Honda Accord откинуло к припаркованному недалеко автомобилю Honda CR-V, а затем от удара вновь отбросило на дорогу, где автомобиль столкнулся с Toyota.

Фото: Zakon.kz

Пострадали два водителя.

Фото: Zakon.kz

Медработники на месте оказали помощь владельцу Honda CR-V, а мужчину из Honda Accord госпитализировали, но позже он вновь вернулся на место ДТП.

Фото: Zakon.kz

Серьезных травм никто не получил.

Ведется расследование.