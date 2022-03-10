Четыре авто столкнулись в Алматы, двое пострадали
Автомобиль марки Honda Accord двигался улице Даулеткерея в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
На встречу двигался автомобиль марки Kia Cerato, а следом Toyota Camry.
Фото: Zakon.kz
На перекрестке водитель Kia решил повернуть направо на улицу Байсултанова.
Фото: Zakon.kz
В процессе он не пропустил движущуюся Honda, что привело к столкновению.
Фото: Zakon.kz
Honda Accord откинуло к припаркованному недалеко автомобилю Honda CR-V, а затем от удара вновь отбросило на дорогу, где автомобиль столкнулся с Toyota.
Фото: Zakon.kz
Пострадали два водителя.
Фото: Zakon.kz
Медработники на месте оказали помощь владельцу Honda CR-V, а мужчину из Honda Accord госпитализировали, но позже он вновь вернулся на место ДТП.
Фото: Zakon.kz
Серьезных травм никто не получил.
Ведется расследование.