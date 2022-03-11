00:03 11.03.2022
Скончался солист российской группы «Отпетые мошенники»
Фото: Instagram/tomchaos
В Санкт-Петербурге в возрасте 50-ти лет умер Вячеслав Зинуров, более известный как Том Хаос, передает Zakon.kz.
Как сообщает Starhit, 10 марта вокалист должен был дать два интервью, однако после полудня он перестал выходить на связь. Позже его близкие сообщили о кончине.
Причина его смерти не уточняется.
Группа «Отпетые мошенники» была образована в 1996 году. Помимо Тома Хаоса в нее входили Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. Последние до появления проекта были участниками «БекКрафта», а Том Хаос выступал в группе «Неоновый мальчик». За свою карьеру «Отпетые мошенники» выпустили семь студийных альбомов и прославились такими хитами, как «А у реки», «Девушки бывают разные», «Бросай курить», «Всяко-разно» и «Люби меня, люби».
Фото: Instagram/tomchaos