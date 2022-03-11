Скончался солист российской группы «Отпетые мошенники»

Как сообщает Starhit, 10 марта вокалист должен был дать два интервью, однако после полудня он перестал выходить на связь. Позже его близкие сообщили о кончине.

Причина его смерти не уточняется.

Группа «Отпетые мошенники» была образована в 1996 году. Помимо Тома Хаоса в нее входили Сергей Аморалов и Гарик Богомазов. Последние до появления проекта были участниками «БекКрафта», а Том Хаос выступал в группе «Неоновый мальчик». За свою карьеру «Отпетые мошенники» выпустили семь студийных альбомов и прославились такими хитами, как «А у реки», «Девушки бывают разные», «Бросай курить», «Всяко-разно» и «Люби меня, люби».