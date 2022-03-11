Финпирамиды в Казахстане: Топ-6 самых громких судебных дел

Финансовая пирамида строится по принципу сетевого маркетинга – люди приглашают как можно больше людей и приносят деньги тем, кто находится на ступень выше. В отличие от настоящего сетевого маркетинга, где каждый участник получает какую-то сумму денег, когда финансовая пирамида рушится, то участники теряют все.

Финансовая пирамида по продаже акций МММ была создана в 1994 Сергеем Мавродди. Вкладчики приобретали акции, стоимость которых повышалась искусственным путем два раза в неделю. То есть владельцы акций перепродавали их по более «вкусной» цене. Старые участники таким образом зарабатывали деньги благодаря новым вкладчикам, а последние оставались ни с чем. Пирамида развалилась в 1997 году, ее ущерб оценили в $110 млн. Около 50 человек покончили жизнь самоубийством. Основатель организации Сергей Мавроди отсидел около 4,5 года за мошенничество в крупных размерах. 26 марта 2018 года он умер в московской больнице.

Первую финансовую пирамиду «Смагулов и К» создал предприниматель Нурлан Смагулов в 1994 году. Буквально через год его объявили в международный розыск по линии Интерпола. Его жертвами стали более 35 тыс. вкладчиков. Общий долг организации составил свыше 60 млн тенге.

Организация «Алтын гасыр», которую основала 25-летняя девушка из Кызылорды. Она обещала клиентам кредиты в особо крупном размере без процентов, но при этом клиент должен был привести еще троих человек в организацию. Первые пользователи действительно получили кредиты, но остальные остались ни с чем.

В 2011 году в Кокшетау начала функционировать пирамида под названием «Клуб миллионеров». Для того, чтобы вступить в нее, требовалось внести 100 тыс. тенге, при этом основатели обещали вернуть эти деньги через несколько месяцев в двойном или в тройном размере. Жители Кокшетау брали кредиты, закладывали имущество и несли деньги в организацию. Все рухнуло, когда офис компании штурмом взял спецназ. Во время расследования у организации было изъято более 40 млн тенге. От этой финпирамиды пострадали тысячи человек из разных городов Казахстана. Мошенники нанесли ущерб в 600 млн тенге.

В 2013 году под видом компании в Кызылорде активно функционировала финансовая пирамида «Лайт Бизнес Маркетинг». Участников организации убедили в том, что они занимаются изучением спроса на товар в интернете. На самом же деле они приносили всю прибыль алматинскому товариществу Tristar+kz и российской компании «Мар-Партнер».