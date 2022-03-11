01:36 11.03.2022
Смертельная авария с участием двух большегрузов произошла в ЗКО
Фото: Instagram/ДП ЗКО
ДТП произошло на трассе Самара-Шымкент, недалеко от поселка Алгабас Сырымского района, передает Zakon.kz.
В пресс-служба ДП Западно-Казахстанской области рассказали о том, что столкнулись автомашина марки «Камаз» и фура марки DAF.
Фото: Instagram/ДП ЗКО
В результате столкновения водитель фуры скончался на месте. 35-летний водитель «Камаза» умер, когда его пытались извлечь из транспорта. Он находился без сознания.
После столкновения в «Камаз» влетело авто марки «Ваз 2115». В больницу с различными травмами доставлены водитель легковушки 2001 г.р. и двое его пассажиров 1967 и 1986 г.р.
Фото: Instagram/ДП ЗКО
Фото: Instagram/ДП ЗКО
На месте работают сотрудники полиции. По факту начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК.