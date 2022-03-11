В банках России решили ухудшить условия для снятия наличной валюты

В Альфа-банке, ВТБ, «Открытии», «Тинькофф» и Уралсибе отказывают в конвертации валюты в доллары для обналичивания по рыночному курсу, сообщают «Известия».

Вместо этого там предлагают клиентам обменять деньги по внутреннему курсу банка, рассказали в колл-центрах и отделениях кредитных организаций. В офисе Сбербанка сообщили, что при обмене валюты для снятия со счета используют внутренний курс, однако в колл-центре организации заявили, что для таких операций применяют курс ЦБ.

Согласно распоряжению Центробанка от марта 2022 года, россияне смогут получить только валюту в долларах, а если они хранили на счете евро, франки или средства в других денежных единицах, то конвертация должна проводиться по рыночному курсу на день выдачи.

Внутренний курс банков может быть значительно менее выгодным, чем курс ЦБ. При конвертации по последнему за 1000 евро в кредитной организации 10 марта должны были выдать 1089 долларов, однако позже в «Тинькофф» предлагали 867 долларов, в Альфа-банке — 933 доллара, в «Открытии» — 956 долларов и т.д.

Кроме того, в Альфа-банке временно ужесточили лимиты на снятие наличной валюты. Последние два дня там выдавали максимум пять тысяч долларов, несмотря на предзаказ большей суммы.