07:12 11.03.2022
Lexus врезался в контейнер в Алматы, один человек скончался
Фото: Zakon.kz
На место ДТП прибыли несколько бригад скорой помощи и службы спасения Алматы. Троих пострадавших извлекли из обломков автомобиля, сообщает Zakon.kz.
В алматинском микрорайоне Ожет в ночь на 11 марта произошло смертельное ДТП.
По словам очевидцев, водители Lexus и BMW устроили гонки по улицам. В один момент они заметили патрульный экипаж и решили скрыться.
Фото: Zakon.kz
Двигаясь по улице Сумбиле и подъезжая к пересечению с улицей Үкілі Ыбырай, водитель проехал прямо на Т-образном перекрестке. Автомобиль снес забор, влетел во двор и врезался в контейнер крышей.
Фото: Zakon.kz
На место прибыли несколько бригад скорой помощи и службы спасения Алматы. Пострадавших извлекли из обломков автомобиля.
Фото: Zakon.kz
Троих пострадавших, двое из которых были без сознания, госпитализировали. Один погиб.
Фото: Zakon.kz
Очевидцы сообщили, что пассажиры Lexus – подростки 15-16 лет.
Фото: Zakon.kz