Lexus врезался в контейнер в Алматы, один человек скончался

В алматинском микрорайоне Ожет в ночь на 11 марта произошло смертельное ДТП.

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, водители Lexus и BMW устроили гонки по улицам. В один момент они заметили патрульный экипаж и решили скрыться.

Фото: Zakon.kz

Двигаясь по улице Сумбиле и подъезжая к пересечению с улицей Үкілі Ыбырай, водитель проехал прямо на Т-образном перекрестке. Автомобиль снес забор, влетел во двор и врезался в контейнер крышей.

Фото: Zakon.kz

На место прибыли несколько бригад скорой помощи и службы спасения Алматы. Пострадавших извлекли из обломков автомобиля.

Фото: Zakon.kz

Троих пострадавших, двое из которых были без сознания, госпитализировали. Один погиб.

Фото: Zakon.kz

Очевидцы сообщили, что пассажиры Lexus – подростки 15-16 лет.