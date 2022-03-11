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07:12 11.03.2022

Lexus врезался в контейнер в Алматы, один человек скончался

ДТП Алматы Фото: Zakon.kz
На место ДТП прибыли несколько бригад скорой помощи и службы спасения Алматы. Троих пострадавших извлекли из обломков автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В алматинском микрорайоне Ожет в ночь на 11 марта произошло смертельное ДТП.

ДТП Lexus

Фото: Zakon.kz

По словам очевидцев, водители Lexus и BMW устроили гонки по улицам. В один момент они заметили патрульный экипаж и решили скрыться.

Lexus

Фото: Zakon.kz

Двигаясь по улице Сумбиле и подъезжая к пересечению с улицей Үкілі Ыбырай, водитель проехал прямо на Т-образном перекрестке. Автомобиль снес забор, влетел во двор и врезался в контейнер крышей.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

На место прибыли несколько бригад скорой помощи и службы спасения Алматы. Пострадавших извлекли из обломков автомобиля.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Троих пострадавших, двое из которых были без сознания, госпитализировали. Один погиб.

ДТП Алматы

Фото: Zakon.kz

Очевидцы сообщили, что пассажиры Lexus – подростки 15-16 лет.

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