Трио казахстанских теннисисток начало выступления на кортах Индиан-Уэллса

Вторая ракетка Казахстана Юлия Путинцева на старте турнира переиграла американку Эшлин Крюгер – 6:3, 6:2. Во втором круге Путинцева сыграет с Викторией Голубич из Швейцарии.

Лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина в паре с Анетт Контавейт из Эстонии не смогли преодолеть стадию 1/16 финала, проиграв местным теннисисткам – Софии Кенин и Алисон Риск – 6:7, 2:6.

Финалистка AusOpen-2022 Анна Данилина со своей напарницей Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) уверенно начали матч против Веры Звонаревой (Россия) и Лауры Зигемунд (Германия) – 6:2, но были вынуждены признать свое поражение в двух оставшихся партиях – 6:7, 8:10.

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