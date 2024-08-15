Юлия Путинцева и Анна Данилина провели матчи первого круга в парном разряде турнира в Цинциннати

В Цинциннати (США) проходит турнир категории WTA-1000. Казахстанские теннисистки Юлия Путинцева и Анна Данилина провели матчи первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Юлия Путинцева в паре с Лейлой Фернандес (Канада) одержали победу над тандемом Алдила Сутджиади (Индонезия) / Мия Като (Япония) со счетом 7:6, 3:6, 10:4. Во втором раунде Путинцева и Фернандес сыграют с одной из сильнейший пар мира, американками Каролин Долхайд / Дезире Кравчик.

На прошлой неделе соперницы казахстанско-канадского тандема стали чемпионками "тысячника" в Канаде. Каролин Долхайд и Дезире Кравчик являются одними из главных фавориток и этого турнира.

Сильнейшая парница Казахстана Анна Данилина не смогла выйти во второй круг. В стартовой игре они в дуэте с россиянкой Ириной Хромачевой проиграли паре Линда Носкова (Чехия) / Диана Шнайдер (Россия) со счетом 6:7, 4:6.

Ранее Юлия Путинцева с победы стартовала на "Мастерсе" в Цинциннати в одиночном разряде.