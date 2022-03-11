Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане
Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 марта 2022 года.
За прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 10,
в Алматы – 33,
в Шымкенте – 2,
в Акмолинской области – 2,
в Актюбинской области – 3,
в Алматинской области – 3,
в Атырауской области – 2,
в ВКО – 7,
в Жамбылской области – 1,
в ЗКО – 9,
в Карагандинской области – 7,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 9,
в СКО – 19,
в Туркестанской области – 0.
Всего в стране подтверждено 1 304 220 случаев.
1032 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Нур-Султане – 6,
в Алматы – 146,
в Шымкент – 0,
в Акмолинской области – 28,
в Актюбинской области – 41,
в Алматинской области – 12,
в Атырауской области – 23,
в ВКО – 27,
в Жамбылской области – 247,
в ЗКО – 367,
в Карагандинской области – 32,
в Костанайской области – 10,
в Кызылординской области – 2,
в Мангистауской области – 0,
в Павлодарской области – 31,
в СКО – 56,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 279 719 человек.