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08:01 11.03.2022

Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Коронавирус Казахстан Фото: Zakon.kz
За прошедшие сутки в стране зарегистрировали на 30 заболевших больше, чем днем ранее. Около четверти суточных заражений выявили в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 10,

  • в Алматы – 33,

  • в Шымкенте – 2,

  • в Акмолинской области – 2,

  • в Актюбинской области – 3,

  • в Алматинской области – 3,

  • в Атырауской области – 2,

  • в ВКО – 7,

  • в Жамбылской области – 1,

  • в ЗКО – 9,

  • в Карагандинской области – 7,

  • в Костанайской области – 11,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 9,

  • в СКО – 19,

  • в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 220 случаев.

1032 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Нур-Султане – 6,

  • в Алматы – 146,

  • в Шымкент – 0,

  • в Акмолинской области – 28,

  • в Актюбинской области – 41,

  • в Алматинской области – 12,

  • в Атырауской области – 23,

  • в ВКО – 27,

  • в Жамбылской области – 247,

  • в ЗКО – 367,

  • в Карагандинской области – 32,

  • в Костанайской области – 10,

  • в Кызылординской области – 2,

  • в Мангистауской области – 0,

  • в Павлодарской области – 31,

  • в СКО – 56,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 279 719 человек.

Данияр Кунафин
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