Рост числа заболевших COVID-19 за сутки выявили в Казахстане

Минздрав опубликовал сводку об эпидемиологической ситуации в Казахстане на 11 марта 2022 года.

За прошедшие сутки зарегистрировано 119 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Нур-Султане – 10,

в Алматы – 33,

в Шымкенте – 2,

в Акмолинской области – 2,

в Актюбинской области – 3,

в Алматинской области – 3,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 7,

в Жамбылской области – 1,

в ЗКО – 9,

в Карагандинской области – 7,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 9,

в СКО – 19,

в Туркестанской области – 0.

Всего в стране подтверждено 1 304 220 случаев.

1032 человека выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Нур-Султане – 6,

в Алматы – 146,

в Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 28,

в Актюбинской области – 41,

в Алматинской области – 12,

в Атырауской области – 23,

в ВКО – 27,

в Жамбылской области – 247,

в ЗКО – 367,

в Карагандинской области – 32,

в Костанайской области – 10,

в Кызылординской области – 2,

в Мангистауской области – 0,

в Павлодарской области – 31,

в СКО – 56,

в Туркестанской области – 4.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 279 719 человек.