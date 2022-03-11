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08:19 11.03.2022

Один казахстанец скончался от КВИ за сутки

смертность от коронавируса Фото: Центральной городской клинической больницы Алматы
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 119 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.

На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 910 человек (10 859+ и 1051 КВИ-), из них в стационарах – 1124, на амбулаторном уровне – 10 786.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 95,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 30,

  • на аппарате ИВЛ – 22.

Коронавирус Казахстан

Фото: Минздрав РК

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