08:19 11.03.2022
Один казахстанец скончался от КВИ за сутки
Фото: Центральной городской клинической больницы Алматы
За прошедшие сутки в Казахстане зафиксировали 119 новых случаев заражения КВИ. Информацию о заболеваемости предоставил Минздрав РК, сообщает Zakon.kz.
На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 910 человек (10 859+ и 1051 КВИ-), из них в стационарах – 1124, на амбулаторном уровне – 10 786.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 95,
в состоянии крайней степени тяжести – 30,
на аппарате ИВЛ – 22.
Фото: Минздрав РК