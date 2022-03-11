Один казахстанец скончался от КВИ за сутки

На 10 марта лечение от КВИ продолжают получать 11 910 человек (10 859+ и 1051 КВИ-), из них в стационарах – 1124, на амбулаторном уровне – 10 786.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 95,

в состоянии крайней степени тяжести – 30,

на аппарате ИВЛ – 22.