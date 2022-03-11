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08:46 11.03.2022

В МВФ оценили вероятность дефолта в России

МВФ Дефолт россия Фото: pixabay
Санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию. По оценке МВФ, в дополнение к резкому сокращению российской экономики настанет глубокая рецессия, сообщает Zakon.kz.

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта в России из-за введенных в отношении страны санкций, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, дефолт более не является невероятным событием.

Я не буду спекулировать о вероятности дефолта, поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас.Кристалина Георгиева

По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию. По оценке МВФ, в дополнение к резкому сокращению российской экономики настанет глубокая рецессия.

Данияр Кунафин
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