В МВФ оценили вероятность дефолта в России

Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева не исключила вероятность дефолта в России из-за введенных в отношении страны санкций, сообщает РИА Новости.

По ее мнению, дефолт более не является невероятным событием.

Я не буду спекулировать о вероятности дефолта, поскольку есть два фактора: как долго будет продолжаться война и как долго будут продолжаться санкции, а также то, что может быть решено относительно того, чтобы у России была некоторая возможность выплаты, вероятно, части своих долгов. Ничего из этого не ясно сейчас. Кристалина Георгиева

По ее словам, беспрецедентные санкции, введенные против России, толкнули страну в рецессию. По оценке МВФ, в дополнение к резкому сокращению российской экономики настанет глубокая рецессия.