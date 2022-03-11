Повышение порога достаточности: как успеть снять пенсионные излишки

Чтобы успеть воспользоваться прежними условиями, казахстанцам нужно подать заявку на сайте до 28-29 марта.

Заявку рассмотрят в течение двух дней и направят в ЕНПВ. Единые пенсионные выплаты, принятые по заявкам до 31 марта, будут выплачивать по порогу, действующему до 1 апреля.

В банке отметили, что у вкладчика есть 20 рабочих дней, чтобы убедиться в выбранной цели и успеть собрать нужные документы.

Сделать это можно в личном кабинете на портале. Потратить пенсионные излишки можно на 15 целей для улучшения жилищных условий и семь целей – на лечение. По каждой цели на портале опубликован необходимый перечень документов.

Новая опция по пополнению вклада в «Отбасы банке» стала доступна 16 декабря 2021 года после вступления в силу поправок в правила использования ЕПВ для улучшения жилищных условий.

Ею воспользовались те казахстанцы, которые на данный момент не могли с помощью своих ЕПВ полностью выкупить жилье или использовать их в качестве первоначального взноса.

С помощью депозита с использованием ЕПВ в течение трех лет можно будет: