Повышение порога достаточности: как успеть снять пенсионные излишки
Чтобы успеть воспользоваться прежними условиями, казахстанцам нужно подать заявку на сайте до 28-29 марта.
Заявку рассмотрят в течение двух дней и направят в ЕНПВ. Единые пенсионные выплаты, принятые по заявкам до 31 марта, будут выплачивать по порогу, действующему до 1 апреля.
В банке отметили, что у вкладчика есть 20 рабочих дней, чтобы убедиться в выбранной цели и успеть собрать нужные документы.
Сделать это можно в личном кабинете на портале. Потратить пенсионные излишки можно на 15 целей для улучшения жилищных условий и семь целей – на лечение. По каждой цели на портале опубликован необходимый перечень документов.
Новая опция по пополнению вклада в «Отбасы банке» стала доступна 16 декабря 2021 года после вступления в силу поправок в правила использования ЕПВ для улучшения жилищных условий.
Ею воспользовались те казахстанцы, которые на данный момент не могли с помощью своих ЕПВ полностью выкупить жилье или использовать их в качестве первоначального взноса.
С помощью депозита с использованием ЕПВ в течение трех лет можно будет:
получить жилищный, промежуточный или предварительный заем для покупки жилья, в том числе с проведением ремонта;
рефинансировать заем в «Отбасы банке»;
построить дом вместе с приобретением земельного участка.