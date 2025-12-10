Снятие пенсионных накоплений: пороги достаточности на 2026 год увеличены

Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) обновил пороги минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений на 2026 год, сообщает Zakon.kz.

10 декабря 2025 года в ЕНПФ напомнили, что ежегодно не позднее пяти рабочих дней после официального опубликования закона о республиканском бюджете на следующий финансовый год нужно размещать пороги минимальной достаточности (ПМД) пенсионных накоплений, рассчитанные на предстоящий год.

"Расчет ПМД производится в соответствии с методикой определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений (утверждена Постановлением Правительства РК от 30.06.2023 №521)", – указали в ЕНПФ.

Согласно методике, при расчете ПМД на 2026 год использовались следующие социально-экономические показатели на 2026 год, определенные Законом РК "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы":

минимальный размер заработной платы – 85 000 тенге; минимальный размер пенсии – 69 049 тенге; размер прожиточного минимума – 50 851тенге.

"В результате размеры ПМД в 2026 году повышены в среднем на 10%, что в целом согласуется с текущими и прогнозными значениями инфляции", – сообщили в пенсионном фонде.

ПМД – это минимальный размер пенсионных накоплений (сформированных за счет обязательных пенсионных взносов), необходимый для обеспечения вкладчика ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии. Это оценочная сумма пенсионных накоплений, рассчитываемая, исходя из текущих и прогнозных социально-экономических показателей, размеров минимальной пенсии, минимальной заработной платы, прожиточного минимума, а также инфляции и инвестиционной доходности. Другими словами, порог минимальной достаточности – это тот минимум, который должен остаться на счете, чтобы вкладчик при достижении пенсионного возраста получал пенсионные выплаты (с учетом минимальной базовой пенсионной выплаты) не менее размера минимальной пенсии.

