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09:11 11.03.2022

Совместное заседание Палат Парламента Казахстана состоится 16 марта

парламент Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Совместное заседание Палат Парламента пройдет 16 марта в Нур-Султане в 11:00.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 16 марта 2022 года в 11 часов в городе Нур-Султане, – говорится в тексте распоряжения.
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