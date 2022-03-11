09:11 11.03.2022
Совместное заседание Палат Парламента Казахстана состоится 16 марта
Фото: parlam.kz
Председатель Мажилиса Ерлан Кошанов подписал распоряжение о созыве совместного заседания Палат Парламента Республики Казахстан, передает Zakon.kz.
Совместное заседание Палат Парламента пройдет 16 марта в Нур-Султане в 11:00.
В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание Палат Парламента Республики Казахстан 16 марта 2022 года в 11 часов в городе Нур-Султане, – говорится в тексте распоряжения.