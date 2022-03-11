09:16 11.03.2022
Air Astana прекращает полеты над Россией
Фото: Zakon.kz
По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены. Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.Пресс-служба Air Astana
В авиакомпании пассажиров отмененных рейсов попросили «обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере».
Связаться с авиакомпанией можно, воспользовавшись следующими контактами:
+7 727 244 4477 (08:00 - 00:00)
+7 7172 584477 (08:00 - 00:00)
+7 702 702 4477 (08:00 - 00:00)
WhatsApp: +7 702 702 0148 (08:00 - 20:00)
Online chat: airastana.com (24/7)
Контакты в России:
Тел.: +7 (495) 287 70 08/09
Тел .: +7 (495) 363-50-40
Моб.: +7 985 232 04 36