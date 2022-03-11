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09:16 11.03.2022

Air Astana прекращает полеты над Россией

Air Astana, плеты, рф, прекращение Фото: Zakon.kz
Air Astana прекращает полеты над Россией. Об этом сообщили в авиакомпании, передает Zakon.kz.
По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены. Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов.Пресс-служба Air Astana

В авиакомпании пассажиров отмененных рейсов попросили «обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере».

Связаться с авиакомпанией можно, воспользовавшись следующими контактами:

  • +7 727 244 4477 (08:00 - 00:00)

  • +7 7172 584477 (08:00 - 00:00)

  • +7 702 702 4477 (08:00 - 00:00)

  • WhatsApp: +7 702 702 0148 (08:00 - 20:00)

  • Online chat: airastana.com (24/7)

  • help.airastana.com

  • Контакты в России:

  • Тел.: +7 (495) 287 70 08/09

  • Тел .: +7 (495) 363-50-40

  • Моб.: +7 985 232 04 36

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