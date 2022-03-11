Air Astana прекращает полеты над Россией

По причине прекращения страхового покрытия коммерческих полетов из/в Российскую Федерацию и над ее территорией все полеты по данному направлению будут приостановлены. Авиакомпания в срочном порядке решает эти вопросы с правительством Казахстана для скорейшего восстановления рейсов. Пресс-служба Air Astana

В авиакомпании пассажиров отмененных рейсов попросили «обращаться по месту приобретения для возврата средств, который будет осуществлен в полном размере».