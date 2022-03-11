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Законодательство РК
09:33 11.03.2022

Назначен новый вице-министр информации и общественного развития РК

Данияр Кадиров назначен вице-министром информации и общественного развития РК, передает Zakon.kz.

Постановлением Правительства Республики Казахстан Кадиров Данияр Рамазанович назначен на должность вице-министра информации и общественного развития РК.

Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК.

Данияр Кадиров родился в 1975 году в г. Алматы. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 1999 году в должности ведущего специалиста Департамента средств массовой информации Министерства культуры РК.

В 2000-2004 гг. — занимал различные должности в структуре Министерства культуры РК.

В 2004-2005 гг. — заместитель директора Департамента молодежной политики; начальник управления молодежных и социальных программ МОН РК.

В 2005-2007 гг. — заместитель акима г. Степногорска.

В 2007 году являлся заведующим сектором Отдела госконтроля и организационной работы Администрации Президента РК.

В 2007-2013 гг. — советник-посланник Посольства РК в Монголии.

В 2013-2015 гг. — советник-посланник Посольства РК в Туркменистане.

В 2015-2019 гг. — исполнительный директор в ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания РК».

С 2019 года по настоящее время являлся заместителем заведующего Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК.

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