Лунный грунт может быть опасен для человека – ученые

Ученые Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова отмечают, что эту особенность нужно учитывать при высадке на Луну наряду с другими экстремальными факторами.

Группой ученых были взяты пробы грунта из четырех различных точек поверхности Луны, определен химический состав грунта, который они сравнили со средними значениями элементов в почвах Земли.

Установлено, что основу лунной почвы составляет реголит. Грунт является продуктом космического выветривания породы и содержит в себе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта. Именно они при длительном контакте с организмом человека способны оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье, поражая дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Об этом сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов.

По его словам, данный состав лунной почвы способен вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы, что необходимо учитывать при колонизации Луны.