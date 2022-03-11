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10:01 11.03.2022

Лунный грунт может быть опасен для человека – ученые

Лунный грунт может представлять опасность для человека Фото: unsplash
Исследователи из России установили, что лунный грунт может представлять опасность для человека. Входящие в его состав микроэлементы способны вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражение внутренних органов и центральной нервной системы, передает Zakon.kz.

Ученые Сеченовского университета и Южно-Российского государственного политехнического университета имени М.И. Платова отмечают, что эту особенность нужно учитывать при высадке на Луну наряду с другими экстремальными факторами.

Группой ученых были взяты пробы грунта из четырех различных точек поверхности Луны, определен химический состав грунта, который они сравнили со средними значениями элементов в почвах Земли.

Установлено, что основу лунной почвы составляет реголит. Грунт является продуктом космического выветривания породы и содержит в себе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта. Именно они при длительном контакте с организмом человека способны оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье, поражая дыхательную, сердечно-сосудистую и пищеварительную системы.

Об этом сообщил РИА Новости доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов.

По его словам, данный состав лунной почвы способен вызвать раздражение кожи и дыхательных путей, поражения печени, почек и центральной нервной системы, что необходимо учитывать при колонизации Луны.

Для полноценного функционирования внеземной базы необходимо оценивать содержание этих микроэлементов в лунной пыли, которая попадает на скафандры и оборудование, а также определить максимальные значения загрязнения и разработать процедуры обеззараживания для персонала и техники.Профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов
Оксана Житникова
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