Ученые опробовали технологию производства деталей из лунного грунта

В Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН и Научно-исследовательском институте перспективных материалов и технологий (Россия) испытали метод изготовления деталей из лунного грунта, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известий", в процессе эксперимента исследователи использовали его аналог, разработанный на основе тефты (пепла и золы) вулкана Толбачик на Камчатке.

"Среди земных пород вулканический пепел наиболее приближен к реголиту (лунному грунту) по химическому и минеральному составам. При этом породы Толбачика имеют низкую степень выветрелости, их легко добывать, и они удобны для транспортировки. Также материал отличается наличием в нем аморфной (не кристаллической) фазы, что не всегда присутствует в других имитаторах", – пояснил младший научный сотрудник лаборатории геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Иван Агапкин.

По его словам, в ходе эксперимента исследователи получили образец 5 на 15 мм с параметрами твердости, которые удовлетворяют для применения в лунных условиях.

Предложенный метод позволяет относительно быстро производить изделия сложной формы небольшого размера. Например, винты, болты, кольца и другие малогабаритные конструкции.

В связи с тем что метод требует значительных затрат энергии, он будет востребован, когда на Луне появится развитая энергетика, предположил специалист.

