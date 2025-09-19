#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.34
640.73
6.53
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
541.34
640.73
6.53
Наука и технологии

Ученые опробовали технологию производства деталей из лунного грунта

Космос, Луна, кратеры, фото - Новости Zakon.kz от 19.09.2025 05:59 Фото: pixabay
В Институте геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН и Научно-исследовательском институте перспективных материалов и технологий (Россия) испытали метод изготовления деталей из лунного грунта, сообщает Zakon.kz.

По данным "Известий", в процессе эксперимента исследователи использовали его аналог, разработанный на основе тефты (пепла и золы) вулкана Толбачик на Камчатке.

"Среди земных пород вулканический пепел наиболее приближен к реголиту (лунному грунту) по химическому и минеральному составам. При этом породы Толбачика имеют низкую степень выветрелости, их легко добывать, и они удобны для транспортировки. Также материал отличается наличием в нем аморфной (не кристаллической) фазы, что не всегда присутствует в других имитаторах", – пояснил младший научный сотрудник лаборатории геохимии Луны и планет ГЕОХИ РАН Иван Агапкин.

По его словам, в ходе эксперимента исследователи получили образец 5 на 15 мм с параметрами твердости, которые удовлетворяют для применения в лунных условиях.

Предложенный метод позволяет относительно быстро производить изделия сложной формы небольшого размера. Например, винты, болты, кольца и другие малогабаритные конструкции.

В связи с тем что метод требует значительных затрат энергии, он будет востребован, когда на Луне появится развитая энергетика, предположил специалист.

Ранее ученые ответили, что будет с Землей, если заменить Луну планетами Солнечной системы.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
"Ваши победы вдохновляют молодежь": Токаев обратился к победителям ЧМ по боксу
18:27, 18 сентября 2025
"Ваши победы вдохновляют молодежь": Токаев обратился к победителям ЧМ по боксу
Гигантский астероид пролетел мимо Земли, но опасное сближение с ним может состояться через 64 года
13:48, 18 сентября 2025
Гигантский астероид пролетел мимо Земли, но опасное сближение с ним может состояться через 64 года
Ученые выяснили, кто мог жить на Марсе
08:57, 17 сентября 2025
Ученые выяснили, кто мог жить на Марсе
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: