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10:27 11.03.2022

Астрологи рассказали, представителям каких знаков зодиака противопоказано копить деньги

тенге Фото: Zakon.kz
Астрологи назвали Топ-4 знаков зодиака, которым противопоказано копить деньги. По их словам, далеко не всем людям полезно экономить. Есть и те, кому нужно учиться тратить, передает Zakon.kz.

Как сообщает 5-tv.ru, названы Топ-4 знаков зодиака, которым противопоказано копить деньги.

Телец

Представители этого знака умеют зарабатывать, но не умеют тратить деньги на развлечения. Им рекомендуется добавить легкости и беззаботности в свою жизнь. Не нужно откладывать на черный день, выжидать подходящего момента. Этот момент происходит сейчас.

Рак

Можно сказать, что Раки живут ради денег. Они умело создают капитал. Но периодически им стоит спускать определенную сумму на веселье и тратиться на благотворительность. Лучше всего завести себе привычку: ежемесячно тратить на приятные вещи 10-15% дохода.

Козерог

Если Козероги не перестанут постоянно накапливать и экономить, они превратятся в скучных собеседников. Траты эти люди воспринимают болезненно, будто отрывают деньги от сердца. Чтобы не стать черствыми сухарями, им нужно использовать все возможности для радости.

Скорпион

Душевное спокойствие одного из самых экономных знаков завязано на деньгах. Чем их больше, тем жизнь кажется полнее. Заставить их тратить деньги могут только супруг или друг-транжира. Астрологи советуют им завести такого, чтобы почувствовать настоящий вкус жизни.

Анастасия Стативкина
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