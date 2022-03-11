Новичок КПЛ «Аксу» обыграл «Астану»

Дебютант КПЛ сотворил сенсацию на своей арене, победив именитый столичный клуб с минимальным счетом – 1:0.

Автором единственного мяча на исходе данного противостояния стал Мирас Турлыбек. Этот успех позволил павлодарцам разместиться на второй строчке турнирной таблицы КПЛ.

Поздравляю всех с победой и с хорошей игрой. Я уже почувствовал, что в Павлодаре болельщики любят футбол и они требовательные. Если в такую погоду они приходят, значит они очень любят этот спорт. Руслан Костышин, главный тренер ФК «Аксу»

В другом матче игрового дня, команда главного тренера сборной Казахстана Андрея Карповича «Кызыл-Жар» уступила карагандинскому «Шахтеру» - 0:1.

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