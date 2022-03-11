Казахстан нарастил добычу нефти — аналитики

По данным аналитиков Energyprom.kz, в региональном разрезе наибольший объем добычи традиционно пришелся на Атыраускую область – 4,6 млн тонн, плюс 23,4%.

В тройку лидеров также вошли Мангистауская (1,4 млн тонн, плюс 0,5% за год) и Актюбинская (395,5 тыс. тонн) области, – отмечено в публикации.

В целом, как отмечают аналитики, за январь-декабрь 2021 года предприятия добыли 73,7 млн тонн сырой нефти — на 1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

За январь-декабрь 2021 года Казахстан отправил на экспорт 65,7 млн тонн сырой нефти на сумму 31,1 млрд долларов. Сокращение в натуральном выражении составило 6,9%, в денежном выражении, напротив, отмечен рост на 31,2%, – уточнили эксперты.

В страны СНГ отправлено всего 131,6 тыс. тонн сырой нефти на сумму 54,6 млн долларов. Практически поровну этот объем разделили Россия и Узбекистан.

В страны, не входящие в СНГ, Казахстан экспортировал 65,6 млн тонн сырой нефти на сумму 31 млрд долларов. Большая часть традиционно была отправлена в Италию: 17,9 млн тонн — на 8,9% меньше, чем годом ранее. В тройке лидеров также оказались Нидерланды и Франция. В Топ-5 стран вошли Китай и Турция.

По итогам декабря 2021 года цены экспортных поставок сырой нефти и сырых нефтепродуктов, полученных из битуминозных минералов, выросли на 1,6% за месяц, сразу на 82,1% — за год и в 2,2 раза — к декабрю 2015 года. В годовой динамике цены для стран СНГ увеличились на 17,7%, а для стран, не входящих в состав СНГ, — на 82,1%.

В целом за январь-декабрь 2021 года цены в секторе выросли на 53,1% относительно аналогичного периода 2020-го.

Аналитики, ссылаясь на данные Investfunds, отмечают, что стоимость барреля нефти 4 марта 2022 года составила 118,1 доллара. За день цена барреля выросла на 6,9%, за месяц — на 32%, за три месяца — на 69%, за год — на 77%.

В рейтинге стран по суточной добыче нефти в 2022 году Казахстан занял 18-е место из 127. В среднем Казахстан добывает 1,7 млрд баррелей нефти в сутки. Лидеры рейтинга – США, Саудовская Аравия и Россия, – говорится в отчете.

Среди стран СНГ Казахстан уступил только России.

В Азербайджане добывается 843,5 млн баррелей нефти, в Туркменистане — 266,4 млн баррелей, в Узбекистане — 71,5 млн баррелей, в Беларуси — 32,6 млн баррелей, в Кыргызстане — 972 тыс. баррелей, в Таджикистане — 173 тыс. баррелей.