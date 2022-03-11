Врач назвал лекарства, чаще других вызывающие аллергию

Врач аллерголог-иммунолог, педиатр Института аллергологии и клинической иммунологии на М. Бронной, кандидат медицинских наук Анна Максимова рассказала в интервью радио Sputnik, какие лекарства могут спровоцировать аллергическую реакцию при их употреблении.

Как отмечает специалист, врачам непросто заранее предвидеть, что при лечении пациента возникнет такой побочный эффект, так как такую нетипичную реакцию иммунной системы, как аллергию на определенные вещества, могут вызывать самые разные раздражители – от пищевых продуктов, бытовой химии, косметики, пыли, шерсти животных, пыльцы растений до медикаментов.

Основная сложность с лекарственными аллергиями – в диагностике, потому что точных доказательных методов, которые нам со стопроцентной вероятностью сказали бы, что этот медикамент вызовет у вас какие-либо побочные эффекты, нет. Врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова

Врач добавила, что обычные тесты, которые применяют в амбулаторных условиях, могут предсказать только острые и опасные для жизни пациента аллергические реакции.

Амбулаторные тесты не дают точную информацию. Мы можем предполагать, исключать только острые аллергические реакции, которые могут привести к тяжелым, угрожающим жизни последствиям. Но такие тесты не исключают возможности развития каких-то отсроченных реакций, – уточнила Анна Максимова.

Проявление аллергической реакции у человека в большинстве случаев заметно в виде кожной сыпи на теле.

Чаще всего аллергические реакции на медикаменты развиваются по четвертому типу аллергических реакций, то есть гиперчувствительность замедленного типа, не угрожающая жизни, но приводящая к значительному снижению ее качества. Это всевозможные сыпи по типу крапивницы, таксидермии, шелушение, раздражение. Причем реакция может появиться не сразу, а уже после окончания приема препарата. Врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова

Специалист обозначила ряд препаратов, которые нередко вызывают аллергию, отметив, что чаще всего вызывают нежелательные последствия антибактериальные препараты, например, группы пенициллинов или аминогликозидов.

Нестероидные противовоспалительные средства также могут быть виновниками нежелательных последствий. Местные анестетики, которые часто используются в стоматологии, могут вызывать даже острые аллергические реакции. Но в отношении местных анестетиков можно проводить амбулаторные тесты для выявления гиперчувствительности. В составе противовирусных препаратов, помимо действующего вещества, есть добавки в виде, например, кукурузного или картофельного крахмала, пищевых красителей, и эти добавки могут вызывать нежелательные последствия у людей с уже имеющейся чувствительностью (к этим добавкам. – Прим. ред.). Врач аллерголог-иммунолог Анна Максимова

Доктор посоветовала тщательно изучать инструкцию по применению того или иного препарата, а если какой-то медикамент вызывает сомнение, проконсультироваться о возможности его использования со своим лечащим врачом.