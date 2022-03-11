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11:09 11.03.2022

Курс доллара снова подрос на торгах

торги на бирже Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11.00 средневзвешенный курс доллара составил 510,25 тенге, поднявшись на 0,33 тенге, передает Zakon.kz.

По российскому рублю и евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс рубля в 4,29 тенге, евро – 562,87 тенге. Курс китайского юаня на вчерашних торгах составил 80,61 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 514-519 тенге, евро – 597-604 тенге, рос. рубль – 4,1-5,3 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 11 марта.

Апрельские фьючерсы на нефть WTI выросли на 0,43%, составив $106,48 за баррель.

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае поднялась на 1,12% — до $109,46 за баррель.

Лариса Черненко
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