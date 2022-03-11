Состоялись первые матчи Лиги Европы и Лиги Конференций УЕФА

Одним из центральных поединков Лиги Европы была встреча между «Барселоной» и «Галатасараем» на «Ноу Камп» в Испании, которая завершилась ничьей – 0:0. Не менее интересный матч прошел в Португалии, где местный «Порту» уступил «Лиону» из Франции – 0:1– благодаря голу Лукаса Пакета.

Фото: Instagram/lucaspaqueta

В других играх ЛЕ зафиксированы следующие результаты:

«Реал Бетис» – «Айнтрахт Франкфурт» – 1:2

«Севилья» – «Вест Хэм Юнайтед» – 1:0

«Рейнджерс» – «Црвена Звезда» – 3:0

«Брага» – «Монако» – 2:0

«Аталанта» – «Байер» – 3:2

Фото: Instagram/europacnfleague

«Партизан» – «Фейеноорд» – 2:5

«Славия» – «Ласк» – 4:1

«Витесс» – «Рома» – 0:1

«ПАОК» – «Гент» – 1:0

«ПСВ» – «Копенгаген» – 4:4

«Буде-глимт» – «АЗ» – 2:1

«Лестер Сити» – «Ренн» – 2:0

«Марсель» – «Базель» – 2:1

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