Временно прибывшие в РК иммигранты не смогут работать без разрешений

Так, говорится, что иммигранты, временно прибывающие в РК, не допускаются к осуществлению трудовой деятельности без соответствующих разрешений, выданных местным исполнительным органом, если иное не предусмотрено законодательством республики.

Как отмечается, привлечение иностранной рабочей силы, а также осуществление трудовой деятельности иммигрантами, временно пребывающими в республике, осуществляются на основании разрешения местного исполнительного органа в пределах квоты, устанавливаемой уполномоченным органом по вопросам миграции населения.

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Учет иммигрантов производится органами внутренних дел по месту временного проживания иммигрантов, в том числе посредством получения сведений через ЕИС «Беркут», визово-миграционный портал ЕИС «Беркут», информационную систему «e-Qonaq» и информационную систему МВД РК.

Иностранцы, въезжающие с визой в Казахстан, при пересечении госграницы автоматически учитываются через ЕИС «Беркут» по адресу, указанному приглашающей стороной при оформлении приглашения.

Принимающие иммигранта физические и юридические лица вносят информацию в визово-миграционный портал ЕИС «Беркут» посредством персональной электронной цифровой подписи через веб-сайты gov.kz или egov.kz, либо предоставляют уведомления при непосредственном обращении в подразделения миграционной службы или направляют по почте.

Уведомления о пребывании иностранцев и лиц без гражданства также могут направляться через информационную систему «e-Qonag» посредством веб-сайта eqonaq.kz пользователями указанной системы.

Постановление вводится в действие с 21 марта 2022 года.