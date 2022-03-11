12:22 11.03.2022
На фондовом рынке участились случаи мошенничества – KASE
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на казахстанском фондовом рынке участились случаи мошенничества с использованием псевдодоступа к торговле финансовыми инструментами, передает Zakon.kz.
Как отмечается в сообщении, в некоторых случаях аферисты стали действовать от имени KASE.
KASE официально заявляет о том, что она никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием KASE или ее работников для обогащения на биржевых рынках.KASE
В связи с чем на фондовой бирже казахстанцев призвали быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.
С памяткой для граждан о мошенничестве на фондовом рынке можно ознакомиться здесь.