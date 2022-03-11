На фондовом рынке участились случаи мошенничества – KASE

Как отмечается в сообщении, в некоторых случаях аферисты стали действовать от имени KASE.

KASE официально заявляет о том, что она никогда не предлагает физическим или юридическим лицам собственные услуги с непосредственным участием KASE или ее работников для обогащения на биржевых рынках. KASE

В связи с чем на фондовой бирже казахстанцев призвали быть бдительными и не попадаться на уловки злоумышленников.

С памяткой для граждан о мошенничестве на фондовом рынке можно ознакомиться здесь.