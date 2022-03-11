Как антироссийские санкции отразились на финансовой системе Казахстана, рассказали в Нацбанке

Как отметила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, в начале месяца как внешние, так и внутренние факторы складывались весьма благоприятно для национальной валюты. До обострения геополитической ситуации на фоне роста цен на нефть, а также в преддверии периода квартальных налоговых выплат экспортерами в бюджет тенге укреплялся до 426,1 тенге за доллар США по состоянию на 10 февраля.

На фоне эскалации геополитической ситуации, ухудшения глобального риск-сентимента и ослабления валют развивающихся рынков с 21 февраля во избежание дестабилизации на валютном рынке Национальный Банк проводил интервенции на сумму 175,6 млн долларов США. Заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова

28 февраля на фоне усиления волатильности на глобальных финансовых рынках торги на бирже прошли в форме франкфуртского аукциона впервые с марта 2020 года. Во время аукциона были осуществлены интервенции на сумму 98,1 млн долларов, доля которых составила 61,5% от всего объема торгов.

Так, общий объем валютных интервенций в феврале составил 273,7 млн долларов США.

В ответ на изменение внешних экономических условий для снижения давления на валютный рынок и удержания инфляционных ожиданий Национальный Банк и правительство реализовывали совместные действия. Нацбанк внеочередным решением повысил базовую ставку на 3,25 п.п. до 13,5%. Была анонсирована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации по депозитам физических лиц в тенге за счет средств бюджета, напомнила Молдабекова.

Поддержку валютному рынку оказали продажи валюты из Национального фонда для осуществления трансфертов в бюджет в размере 510 млн долларов, а также мера по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора, в рамках которой в феврале было реализовано 190,7 млн долларов.

Алия Молдабекова отметила, что Нацбанк проводит постоянный мониторинг ситуации на внешних рынках и оценивает степень влияния новых антироссийских санкций на финансовую систему Казахстана. В случае необходимости будут применяться меры, направленные на стабилизацию ситуации с национальной валютой, в том числе дальнейшего проведения валютных интервенций.

Влияние курса рубля на динамику курса тенге

Для начала стоит отметить, что, несмотря на тесные торговые отношения с Российской Федерацией, курсообразование тенге формируется в зависимости от целого ряда факторов. Национальный Банк считает неоправданной и фундаментально неподкрепленной аналогичную динамику тенге с российским рублем, потому что условия, как внешние, так и внутренние, для нашей валюты кардинально отличаются от тех условий, в которых функционирует сейчас российская валюта. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

Она пояснила, что, несмотря на тот факт, что Россия является крупнейшим торговым партнером Казахстана, динамика курса тенге не следует и не будет линейно следовать за динамикой рубля.

Мы уже видим, что волатильность на валютном рынке РФ в разы выше, чем на нашем валютном рынке, это непосредственно находит отражение на снижении стоимости рубля по отношению к тенге. Сложившийся ранее исторический паритет тенге/рубль в диапазоне 5-6 тенге за рубль не отражает новых реалий и вполне логично претерпевает значительные изменения. В этой связи ориентироваться на какой-либо исторический паритет тенге к рублю, я считаю, является необоснованным. Алия Молдабекова

Динамика золотовалютных резервов

По данным Нацбанка, за февраль золотовалютные активы увеличились на 133 млн долларов. Ключевыми факторами динамики резервов за прошедший месяц стали изменение цены на золото и снижение валютных остатков банков второго уровня.

Главным катализатором увеличения спроса на драгоценный металл послужила реализация геополитических рисков. В периоды неопределенности инвесторы всегда ищут надежный защитный актив – золото. В течение февраля цена на золото выросла с 1791 до 1903 долларов за унцию, или на 6,3%. Зампред Нацбанка Алия Молдабекова

По ее словам, максимальное колебание пришлось на 24 февраля, впервые с 2011 года цена на золото пробила отметку 1920 долларов. А уже в начале марта стоимость золота превысила 2000 долларов за унцию, достигнув уровня 2070 на 8 марта.

Алия Молдабекова напомнила, что доля золота в ЗВР составляет более чем две трети, и в рамках снижения этой доли Нацбанком была осуществлена продажа золота на фоне благоприятных цен на металл. По состоянию на конец февраля портфель золота составил 380,2 тонны.

Тем не менее позитивный эффект от роста цены на золото и его продажи был частично нивелирован оттоком валютных остатков БВУ со счетов в Национальном Банке, а также проведением валютных интервенций.

Факторы, повлиявшие на объем валютных активов Нацфонда

По предварительным данным на конец февраля, валютные активы Национального фонда составили 53,9 млрд долларов США, практически не изменившись за прошедший месяц.

В целях выделения гарантированного и целевого трансфертов на 264 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 510 млн долларов США, или на 221 млрд тенге. Следует отметить, что часть трансфертов была удовлетворена за счет остатков на тенговом счете и тенговых поступлений в Национальный фонд. При этом валютные поступления в фонд в феврале составили 1 195 млн долларов США. Алия Молдабекова

Инвестиционный доход Национального фонда по итогам прошедшего месяца сложился отрицательным и составил (-)657 млн долларов США.

Так, по итогам февраля инвестиционный доход портфеля развивающихся стран составил (-)353 млн долларов США, падение на 6,10%, портфеля акций (-)344 млн долларов США, падение на 2,3%.

Как отмечается, основной причиной отрицательной переоценки портфеля облигаций развивающихся стран является обострение конфликта между Россией и Украиной. При этом давление на рынок акций развитых стран оказало ускорение инфляции и ожидаемое ужесточение монетарной политики ФРС США.

Перспективы финансовых рынков и факторы влияния на тенге

В свете сохранения геополитической напряженности сохраняется высокий уровень неопределенности относительно глубины и длительности происходящего конфликта. В этих условиях достаточно сложно делать какие-либо прогнозы в данный момент. Алия Молдабекова

Заместитель председатель Нацбанка отметила, что на данный момент так называемый «индекс страха» – VIX – находится на высоких уровнях, отражая опасения инвесторов по поводу траектории движения рынков в ближайшем будущем.

Помимо обеспокоенности рынка геополитической ситуацией, инвесторы ожидают начала цикла монетарного ужесточения со стороны ФРС США. По заявлению американского регулятора, на ближайшем заседании ФРС будет положено начало серии повышений ставки с изменением в марте на 0,25%.

Тем не менее, фундаментальные факторы для нашего валютного рынка, такие как цена на нефть и другие экспортируемые сырьевые товары, складываются благоприятно. Поэтому объективно валютная выручка наших экспортеров должна расти, считает она.

Как прогнозируют в Нацбанке, курс российского рубля будет продолжать находиться под воздействием реакции рынка и изменения риск-сентимента и не будет отражать фундаментальные факторы. Поэтому динамика тенге все больше отрывается от поведения рубля, и это вполне обоснованно.