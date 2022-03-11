Запасов сахара в Казахстане хватит на три месяца – Минторговли

В рамках расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара: у Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 2022 года 250 тыс. тонн сахара без уплаты таможенных пошлин. Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

В ведомстве уточнили, что для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будет предприниматься ряд мер, включая использование «оборотной схемы» торговыми объектами и интервенции из стабилизационных фондов.

Стоит отметить, в 2021 году собственное производство сахара в Казахстане составило 276,9 млн тонн, что на 89% выше показателя 2020 года.

Около 60% потребления сахара и патоки в Казахстане (включая промышленное использование) составляет импортная продукция (сахар-сырец). Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК

В 2021 году в Казахстан из других стран было импортировано сахара и сахара-сырца 506,9 млн тонн.