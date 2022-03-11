13:49 11.03.2022
Запасов сахара в Казахстане хватит на три месяца – Минторговли
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По информации регионов и Союза торговых сетей в стабилизационных фондах и в торговых объектах Казахстана сконцентрированы запасы сахара, которых достаточно для удовлетворения спроса населения в течение трех месяцев, сообщает Zakon.kz.
В рамках расширения географии поставщиков и снижения рисков проводится работа по закупке сахара-сырца из других стран для производства готового сахара: у Казахстана имеется возможность ввоза до конца августа 2022 года 250 тыс. тонн сахара без уплаты таможенных пошлин.Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК
В ведомстве уточнили, что для поддержания цен на сахар на стабильном уровне центральными и местными исполнительными органами будет предприниматься ряд мер, включая использование «оборотной схемы» торговыми объектами и интервенции из стабилизационных фондов.
Стоит отметить, в 2021 году собственное производство сахара в Казахстане составило 276,9 млн тонн, что на 89% выше показателя 2020 года.
Около 60% потребления сахара и патоки в Казахстане (включая промышленное использование) составляет импортная продукция (сахар-сырец).Пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК
В 2021 году в Казахстан из других стран было импортировано сахара и сахара-сырца 506,9 млн тонн.
Из России в Казахстан было завезено 275,8 млн тонн, что на 12,7% меньше, чем годом ранее. Из Бразилии – 164,6 млн тонн, Беларуси – 35,5 млн тонн, Мексики – 30,4.