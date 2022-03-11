Советы юриста: как передать нотариусу документы на хранение

Она также является преподавателем, тренером Республиканской нотариальной палаты и магистром юридических наук.

Принятие документов на хранение осуществляется нотариусом по просьбе:

заинтересованного физического лица; заинтересованного юридического лица, если оно не имеет необходимых условий для хранения документов.

При приеме документов на хранение составляется опись документов, один экземпляр которой остается у нотариуса, другой выдается лицу, сдавшему документы на хранение.

После получения документов с описью нотариус отвечает за их сохранность.

Без описи по просьбе лица нотариус может принять документы, если они упакованы надлежащим образом.

Как пояснила специалист, упаковка скрепляется печатью нотариуса, подписывается им и лицом, сдавшим документы.

Если документы сдаются без описи, нотариус будет ответственным исключительно за сохранность и целостность упаковки с документами.

Нотариус выдает свидетельство обратившемуся лицу, сдавшему документы на хранение.

При этом срок хранения документов оговаривается в заявлении заинтересованного лица, сдающего их на хранение, и в свидетельстве, выдаваемом нотариусом.

Документы будут храниться до окончания обозначенного срока. Либо они выдаются по запросу ранее истечения этого срока.

Для того, чтобы получить документы, требуется заявление от лица, которое оставило их на хранение, или вступившее в силу судебное решение.

Нотариус вправе выдать документы, сданные на хранение:

Лицу, сдавшему документы на хранение.

Уполномоченному представителю лица, сдавшего документы на хранение.

По распоряжению суда лицу, указанному во вступившем в силу судебном решении.

В случае смерти лица, сдавшего документы на хранение, возможно получение их наследниками по свидетельству о праве на наследство.

При этом Алтынай Макешева указала на важный нюанс – есть такие случаи, когда, например, два юридических лица могут сдать документы на хранение с таким условием, что доступ к ним будет только совместным.

В этом есть существенное отличие от хранения в банковской ячейке, где доступ имеется только у кого-то одного. Также оба юридических лица могут дать распоряжение о том, что если по истечении определенного срока они не являются забрать документы, то их следует уничтожить.

Необходимо оставить нотариусу на хранение свои документы так, чтобы вы были спокойны за их сохранность, заключила специалист.