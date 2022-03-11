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Законодательство РК
14:46 11.03.2022

Смаилов: Необходимо отключать «серых» майнеров

поручения министерству Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание Водного совета. Он поручил применять жесткие меры в отношении «серого» майнинга, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным сайта главы правительства, Смаилов поручил Министерству энергетики РК не допустить дефицита электроэнергии в стране и применять жесткие меры в отношении «серого» майнинга.

Необходимо в принудительном порядке отключать «серых» майнеров, – уточнил премьер-министр.

На заседании были также рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном и водообеспечения южных регионов Казахстана.

В приоритете – обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан являются основной задачей правительства. Данный вопрос находится на особом контроле, – заключил Смаилов.
Анастасия Московчук
Смаилов Алихан Казахстан Кыргызстан
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