Смаилов: Необходимо отключать «серых» майнеров

Согласно данным сайта главы правительства, Смаилов поручил Министерству энергетики РК не допустить дефицита электроэнергии в стране и применять жесткие меры в отношении «серого» майнинга.

Необходимо в принудительном порядке отключать «серых» майнеров, – уточнил премьер-министр.

На заседании были также рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном и водообеспечения южных регионов Казахстана.

В приоритете – обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан являются основной задачей правительства. Данный вопрос находится на особом контроле, – заключил Смаилов.