14:46 11.03.2022
Смаилов: Необходимо отключать «серых» майнеров
Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Алихан Смаилов провел первое заседание Водного совета. Он поручил применять жесткие меры в отношении «серого» майнинга, сообщает Zakon.kz.
Согласно данным сайта главы правительства, Смаилов поручил Министерству энергетики РК не допустить дефицита электроэнергии в стране и применять жесткие меры в отношении «серого» майнинга.
Необходимо в принудительном порядке отключать «серых» майнеров, – уточнил премьер-министр.
На заседании были также рассмотрены вопросы товарообмена электроэнергией с Кыргызстаном и водообеспечения южных регионов Казахстана.
В приоритете – обеспечение южных регионов Казахстана водными ресурсами. Социальное спокойствие и благополучие граждан являются основной задачей правительства. Данный вопрос находится на особом контроле, – заключил Смаилов.