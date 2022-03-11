Эдди Хирн: Трилогия «Канело – Головкин» – это будет триллер

Эдди Хирн с нетерпением ждет, что в сентябре 2022 года абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес проведет трилогию с обладателем титула IBF в среднем дивизионе Геннадием Головкиным, передает fightnews.info.

Это просто огромный бой. В этом поединке продолжают кипеть страсти за кулисами. Оба парня готовы взорваться. И не только в бою, а даже на пресс-конференции друг на друга. Канело сказал, что этот парень слишком много болтает, и он заставит его заплатить за это. И все такие: «Вау». На самом деле мы не привыкли слышать от него такие слова. Головкин сказал: «Я победил в двух первых боях и сделаю это еще раз». И от него мы тоже не слышали подобного. Эдди Хирн

Напоминаем, что главным условием для проведения третьего боя между этими боксерами стоит победа Канело над Биволом, а Головкина – над Муратой.

Только в этом случае в наших руках будет мегафайт: Альварес – GGG №3 за звание абсолютного чемпиона. Не могу дождаться боя, в этот раз увидите другую раскрутку их поединка. Хочу увидеть, как эти двое сойдутся лицом к лицу, потому что прошло уже несколько лет, и тогда это было сильно. Поверьте, если мы устроим этот бой в сентябре, то это будет триллер. Эдди Хирн

А до боя Головкин – Мурата осталось 29 дней, титульный поединок пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония).

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