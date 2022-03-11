17 тысяч решений судов отменили в Казахстане в 2021 году

По данным Жакипа Асанова, как отмечено на сайте Акорды, в 2021 году из 1,2 миллиона решений районных судов вышестоящими инстанциями отменены и изменены 17 тысяч, или 1,4%.

Кроме того, Токаеву было доложено о результатах работы административных судов, которые начали свою деятельность с 1 июля 2021 года.

За полгода в суды поступило 14 тысяч исков. Государственные органы проиграли каждое второе дело, тогда как раньше в их пользу выносилось 85% вердиктов.

Президенту также рассказали о развитии альтернативных способов разрешения споров. Совместно с акиматами на местах созданы центры внесудебной медиации.

Суды помогают в поиске компромиссных решений. Если раньше стороны мирились лишь по 3% дел, то сейчас – по 34%.

Председатель Верховного суда доложил, что меняется ситуация и в сфере уголовного правосудия. По его словам, в судах искореняется обвинительный уклон.

За последние четыре года оправданных по тяжким и особо тяжким деяниям стало больше в семь раз (с 20-30 до 200 в год).

По итогам встречи глава государства определил ряд задач, которые предстоит реализовать в рамках модернизации судебных органов.