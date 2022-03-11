Запуск «Союз МС-21» в Казахстане обеспечат военные спасатели

Отмечается, что в организации старта ракеты-носителя примут участие около 150 военнослужащих, четыре вертолета Ми-8, два самолета Ан-26 и Ан-12, а также наземные поисково-спасательные машины ПЭМ-1 и ПЭМ-2 «Синяя птица».

На оперативные аэродромы в Байконуре, Жезказгане, Караганде и Горно-Алтайске перебазируется транспортная и армейская авиация, пишет ТАСС.

Дежурство по запуску и выведению на орбиту корабля будет организовано в Центре боевого управления объединения ВВС и ПВО в Екатеринбурге, – сообщили в пресс-службе округа.

В ведомстве уточнили, что полет к станции ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Союз МС-21» пройдет по двухвитковой схеме длительностью около трех часов.

В основной экипаж входят космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, в дублирующий – Сергей Прокопьев, Анна Кикина и Дмитрий Петелин.

17 марта на космодроме «Байконур» госкомиссией будет утвержден окончательный состав экипажей.