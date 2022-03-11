Обязательно ли подписывать соглашение о расторжении трудового договора

Работодатель расторгает договор по соглашению сторон с компенсационной выплатой (размер компенсационной выплаты оговорен в дополнительном соглашении к ТД), при этом оно будет считаться нарушением? – был задан вопрос.

В Минтруда ответили, что согласно Трудовому кодексу, трудовой договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

Сторона трудового договора, изъявившая желание расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон, направляет уведомление другой стороне трудового договора. Сторона, получившая уведомление, обязана в течение трех рабочих дней в письменной форме сообщить другой стороне о принятом решении. Дата расторжения трудового договора по соглашению сторон определяется по согласованию между работником и работодателем. Разъяснение Минтруда

Таким образом, отметили в ведомстве, расторжение трудового договора по соглашению сторон означает его прекращение двусторонним волеизъявлением сторон договора – работника и работодателя.

При этом соглашение о расторжении трудового договора может быть достигнуто в любое время действия трудового договора.

Уведомление – письменное заявление работника или работодателя либо заявление можно направить разными способами: лично, посредством курьерской почты, почтовой связи, факсимильной связи, электронной почты и иных информационно-коммуникационных технологий.

Как отметили в министерстве, если соглашение о расторжении трудового договора сторонами достигнуто, то согласие работника можно зафиксировать его подписью на указанном уведомлении, то есть заключения специального соглашения не требуется.

Если соглашение сторонами не было достигнуто, то трудовые отношения между работником и работодателем продолжаются без изменений.

Вместе с тем в Минтруда отметили, что в мае 2020 года принятыми поправками в кодекс был исключен пункт, предусматривающий, что в трудовом договоре может быть предусмотрено право работодателя на расторжение трудового договора без соблюдения вышеуказанных требований с компенсационной выплатой, размер которой определяется трудовым договором.

Действие этой поправки не распространяется на отношения, возникшие до ее введения в действие, добавили в ведомстве.