Курс доллара еще поднялся на торгах

На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 510,25 тенге.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс китайского юаня составил 80,75 тенге (+0,14). По российскому рублю и евро торгов не проводилось.

Нацбанк установил курс рубля в 4.29 тенге, евро – 562,87 тенге.