15:48 11.03.2022
Курс доллара еще поднялся на торгах
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15.30 средневзвешенный курс доллара составил 510,79 тенге, прибавив 0,86 тенге, сообщает Zakon.kz.
На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 510,25 тенге.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс китайского юаня составил 80,75 тенге (+0,14). По российскому рублю и евро торгов не проводилось.
Нацбанк установил курс рубля в 4.29 тенге, евро – 562,87 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513-519 тенге, евро – 593-603 тенге, рос. рубль – 4-5,3 тенге.