Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
16:15 11.03.2022

Задержание наркодилеров в Нур-Султане попало на видео

задержание Фото: Zakon.kz
В столице полицейские задержали наркодилеров с крупной партией гашиша. При обыске у подозреваемых изъяты 7 кг гашиша, две единицы газового травматического оружия, передает Zakon.kz.
В ходе проведения специальной операции сотрудниками столичной полиции задержана группа наркоторговцев. При обыске у подозреваемых изъяты 7 кг гашиша, две единицы газового травматического оружия. Пресс-служба ДП Нур-Султана

По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
Ситуация в Украине: итоги переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье
10.03.2022
Россия вводит запрет на вывоз сахара, поставки в ЕАЭС не исключаются
10.03.2022
Больше миллиарда тенге налогов выплатил рынок «Алтын Орда»
10.03.2022
Простоев казахстанских грузов на границе КНР и Беларуси нет – правительство РК
10.03.2022
Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться по-новому с 1 апреля 2022 года
11.03.2022
Главная Топ LIVE Все