16:15 11.03.2022
Задержание наркодилеров в Нур-Султане попало на видео
Фото: Zakon.kz
В столице полицейские задержали наркодилеров с крупной партией гашиша. При обыске у подозреваемых изъяты 7 кг гашиша, две единицы газового травматического оружия, передает Zakon.kz.
В ходе проведения специальной операции сотрудниками столичной полиции задержана группа наркоторговцев. При обыске у подозреваемых изъяты 7 кг гашиша, две единицы газового травматического оружия. Пресс-служба ДП Нур-Султана
По данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанные водворены в изолятор временного содержания. Проводится расследование.