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Законодательство РК
16:31 11.03.2022

Токаев назначил Виталия Тутушкина зампредседателя Нацбанка

назначение Фото: Zakon.kz
Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Виталий Тутушкин назначен заместителем председателя Национального Банка, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Тутушкин Виталий Алексеевич назначен заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан, – говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.

Еще одним распоряжением президента Биртанов Есжан Амантаевич освобожден от должности заместителя главы Нацбанка.

Анастасия Московчук
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