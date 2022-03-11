16:31 11.03.2022
Токаев назначил Виталия Тутушкина зампредседателя Нацбанка
Фото: Zakon.kz
Распоряжением Касым-Жомарта Токаева Виталий Тутушкин назначен заместителем председателя Национального Банка, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Тутушкин Виталий Алексеевич назначен заместителем председателя Национального Банка Республики Казахстан, – говорится в сообщении, опубликованном на Акорде.
Еще одним распоряжением президента Биртанов Есжан Амантаевич освобожден от должности заместителя главы Нацбанка.