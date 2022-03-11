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Законодательство РК
16:33 11.03.2022

В Нур-Султане прошел круглый стол по противодействию религиозному экстремизму и терроризму

сотрудник правоохранительных органов Фото: Академия правоохранительных органов
Роль правоохранительных органов в противодействии религиозному экстремизму и терроризму обсудили участники круглого стола, организованного Академией правоохранительных органов совместно с Центром изучения религий г. Нур-Султана, передает Zakon.kz.

В его работе приняли участие сотрудники правоохранительных органов, ученые, теологи, представители духовенства.

Участники встречи обсудили актуальные проблемы противодействия потенциальным террористическим угрозам, совершенствования форм и методов борьбы с радикальными проявлениями. Пресс-служба Академии правоохранительных органов

Также были проанализированы причины и условия, порождающие религиозный экстремизм, угрозы, исходящие от радикальных групп, опасность экстремистской идеологии и ее движущих сил, вербовки и вовлечения граждан в деструктивные течения.

Активные дискуссии состоялись в рамках рассмотрения вопросов нейтрализации рисков в сфере общественной безопасности.

В поддержке усилий государства по борьбе с терроризмом особо отмечены роль общественности, необходимость активного вовлечения в эту работу представителей религиозных организаций, исполнительной власти, органов правопорядка.

Важными факторами укрепления потенциала общества названы инновационные подходы и технологии работы в молодежной среде, выбора конфессиональной ориентации, роль семьи как главного инструмента укрепления национальных и религиозных традиций. Пресс-служба Академии правоохранительных органов

Вниманию собравшихся также был представлен обзор эффективных социальных и правоприменительных практик, успешного опыта реализации инициатив гражданского общества, направленных на предотвращение проявлений экстремизма и терроризма.

Анастасия Стативкина
Нур-Султан
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