Житель Жетысая выиграл iPhone 13 Pro за день без ставок

Накануне Международного женского дня Parimatch запустил уникальную среди букмекерских компаний акцию. С призывом порадовать дорогих сердцу женщин онлайн-букмекер №1 в Казахстане попросил пользователей поставить игру на паузу в праздничный день.

Итоги розыгрыша подвели 9 марта на инстаграм-аккаунте Parimatch Kazakhstan. Счастливым обладателем нового смартфона стал 27-летний Усен из небольшого города Жетысай в Туркестанской области. 8 Марта он поздравлял свою маму и переживал, что не сможет сделать ей достойный подарок. А потом узнал, что выиграл iPhone 13 Pro.

Усен с готовностью поделился своими впечатлениями от победы.

Я всегда хотел выиграть в конкурсе, но не верил, что мне улыбнется удача. Решил поучаствовать, потому что условия были достаточно легкие, а смысл акции очень добрый. Я провел этот день с близкими, поздравил маму, даже не думал, что могу получить за это приз, – отметил он.

Сам победитель играет уже давно, но подходит к ставкам ответственно.

На Parimatch играю уже год, довольно активно, но с умом. Мне не стоило труда отвлечься на день, ведь я ставлю ради удовольствия, не пытаюсь на этом заработать, – продолжает победитель.

Parimatch дважды получил титул онлайн-букмекера №1 в Казахстане по версии премии «Выбор года». Бренд поддерживает ответственную игру для получения ярких эмоций от любимых видов спорта.

Parimatch — международный онлайн-букмекер с 27-летней историей. Бренд представлен в десяти странах на четырех континентах. Миссия компании — развивать и популяризировать спорт по всему миру. Официальные партнеры бренда — ФК «Челси», «Ювентус», «Лестер Сити» и «Эвертон».

В Казахстане бренд представляют бойцы MMA Артем Резников и Георгий Кичигин, а также волейболистка Татьяна Демьянова. Кроме того, Parimatch – официальный партнер ФК «Актобе», ХК «Сарыарка» и женского ВК «Алтай».

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