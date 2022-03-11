Казахстан находится в группе стран с высоким уровнем развития молодежи

В рамках проекта было задание по поддержке институционального развития Министерства информации и общественного развития в части реализации молодежной политики, которое было ориентировано на усовершенствование государственной молодежной политики.

Сообщество молодежных работников реализовало задание по подготовке рекомендаций по подходам и инструментам по работе с молодежью, а также повышению компетенций социальных работников и специалистов по работе с уязвимой молодежью.

В рамках задания были разработаны рекомендации по определению, расчету и выявлению молодежи категории NEET, по расчету Индекса развития молодежи, а также разработан подход к концептуализации и операционализации «молодежной социальной услуги».

Всего нами было проведено три фасилитационные сессии для обсуждения и согласования инструментов по работе с молодежью. Фасилитация общегосударственного подхода к молодежной политике среди государственных органов, ответственных за реализацию государственной молодежной политики через организацию межведомственных сессий брейншторма и координации, проходила по трем темам: «Разработка рекомендаций по определению, расчету и выявлению NEET-молодежи»; «Разработка рекомендаций по расчету Индекса развития молодежи»; а также «Разработка подхода к концептуализации и операционализации молодежной социальной услуги, – пояснил Нурлыбай Наурызбаев.

Всего в трех фасилитационных сессиях приняли участие 140 человек.

Также Сообществом молодежных работников были проведены тренинги для тренеров и сотрудников молодежных ресурсных центров с целью повышения их квалификации в работе с молодежью. Тренинги проводились по направлениям аутрич, неформальное образование и работа с молодежью, которая находится в сложной жизненной ситуации. Тренинги были проведены национальными и международными экспертами в сфере неформального образования и молодежной работы в Нур-Султане, Туркестане, Актау, Алматы и Павлодаре.

Общее количество участников тренинга составило 100 человек.

Также в рамках реализации второго компонента проекта развития молодежного корпуса была проведена вторая конференция молодежных работников Казахстана, в которой приняли участие молодежные работники, представители министерств, руководители управлений по вопросам молодежной политики города Нур-Султана и регионов, представитель Всемирного банка в Казахстане, представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане, руководители республиканских молодежных организаций.

Такая конференция была проведена для обмена опытом, знаниями, а также информацией о проводимой работе в сфере развития молодого поколения и молодежных организаций, в которой приняли участие свыше 60 человек. В рамках конференции была проведена ярмарка инструментов и методов молодежной работы, а также разработки республиканских молодежных организаций. Также на конференции состоялась пленарная сессия на тему «Вызовы для казахстанской молодежи и меры реагирования на них», где участники обсуждали важные тренды развития молодежного сообщества и векторы развития молодежной политики, – рассказал председатель совета Сообщества молодежных работников.

Также сообществом были переведены материалы тренинга в цифровой формат для проведения обучения в онлайн-формате. Целью проведения онлайн-обучения является формирование системы теоретических базовых знаний в сфере молодежной политики в рамках обучающей программы для специалистов по работе с молодежью. Всего разработано 20 модулей на казахском и русском языках. Разработанный курс расположен на бесплатной и доступной для работников молодежной сферы электронной платформе обучения – kaz.learningpassport.org.

Молодежная политика является комплексной системой мер государственной поддержки молодежи. С момента обретения независимости в стране уделяется особое внимание интересам, потребностям и ожиданиям молодых людей. За последние тридцать лет было принято несколько законов, концепций, программ в сфере молодежной политики. В декабре 2020 года постановлением правительства Республики Казахстан был разработан комплексный план по поддержке молодежи на 2021-2025 годы. Этот план стал следующим этапом развития государственной молодежной политики. Все инициативы, принятые государством, были направлены на создание благоприятных условий для самореализации молодежи, – рассказал Наурызбаев.

Также планируется законодательное закрепление Индекса развития молодежи – комплексного показателя эффективности работы местных исполнительных органов в части реализации государственной молодежной политики.

Так, по словам председателя совета Сообщества молодежных работников, в результате государственных инициатив в развитии молодежной политики Казахстан сейчас входит в категорию стран с наименьшими показателями доли молодежи категории NEET на уровне 1-9,9%. Также в Глобальном индексе развития молодежи-2020 Казахстан находится в группе стран с высоким уровнем развития молодежи и занимает 70-е место. В частности, повысились показатели в сфере трудоустройства и возможности с 35 до 55 баллов.

В Глобальном индексе прогресса молодежи-2021 Казахстан значительно улучшил свои показатели и занял 54-е место. Из 12 основных компонентов индекса по 9 пунктам наблюдается повышение процентных коэффициентов. Наряду с улучшением страновых показателей в международных рейтингах внутри республики имеется ряд вопросов, которые требуют новых механизмов работы с молодежью. Как показали итоги социологического исследования «Молодежь Казахстана», проведенного научно-исследовательским центром «Молодежь» в 2021 году, менее половины молодых людей считают, что поддержка и развитие молодежи реализуются эффективно. Уделить внимание трудоустройству важным считает 31,1% молодежи, обеспечению молодых семей жильем – 29,7%, вопросам образования – 15,6%. 9,3% молодежи не ожидают никакой поддержки, – рассказал Наурызбаев.

По его словам, последствия пандемии COVID-19 оказали серьезное давление на миллионы молодых людей по всему миру, которые лишились работы и возможности профессиональной самоидентификации. Казахстан не стал исключением. Поэтому сегодня важно предпринять своевременные шаги для поддержки молодежи, которая испытывает определенные трудности на транзитном пути вхождения во взрослую жизнь.

В рамках реализации проекта были рассмотрены наиболее актуальные вопросы государственной молодежной политики. Сообществом молодежных работников на основе международного опыта были подготовлены предложения для определения термина «молодежная социальная служба». Для более качественного изучения вышеперечисленных вопросов были проведены три фасилитационные сессии с участием различных экспертов в области развития молодежи и самих молодых активистов. Такой формат работы позволил рассмотреть предложения с разных сторон – субъектов молодежной политики и экспертов, реализующих молодежную политику.

По результатам проведенных сессий были подготовлены точечные и адресные рекомендации, отражающие объективную и экспертную оценку текущей ситуации в сфере государственной молодежной политики. Разработанные рекомендации мы направили в центральные государственные органы для практического применения в работе. В целом проект был призван содействовать качественной реализации государственных мер поддержки молодежи во всех регионах страны, – заключил Наурызбаев.