17:06 11.03.2022
В Уральске похитили из бюджета почти 400 млн тенге
Фото: Zakon.kz
В Уральске был выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 399 млн тенге. Деньги были предназначены для проведения строительно-монтажных работ на одном из объектов города, сообщает Zakon.kz
Участниками уголовного дела стали директор филиала АО «Электромонтаж» Сарсенбаев и заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства Уральск» Исманов.
Следствием установлено, что деньги предназначенные для проведения строительно-монтажных работ на объекте «Электроснабжение жилого района ПДП» Уральска были похищены. Пресс-служба АФМ РК
Приговором суда оба подозреваемых были осуждены.
Заместитель руководителя городского отдела строительства Исманов по ч.2 ст.371 УК РК (Халатность, повлекшая тяжкие последствия) получил 2 года ограничения свободы с дальнейшим лишением права занимать руководящие должности в госорганах. Пресс-служба АФМ РК
По данным ведомства, сумма ущерба полностью возмещена.