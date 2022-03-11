Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Ситуация в Украине
Инвестиции
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
17:06 11.03.2022

В Уральске похитили из бюджета почти 400 млн тенге

похитили 400 млн тенге Фото: Zakon.kz
В Уральске был выявлен факт хищения бюджетных средств на сумму свыше 399 млн тенге. Деньги были предназначены для проведения строительно-монтажных работ на одном из объектов города, сообщает Zakon.kz

Участниками уголовного дела стали директор филиала АО «Электромонтаж» Сарсенбаев и заместитель руководителя ГУ «Отдел строительства Уральск» Исманов.

Следствием установлено, что деньги предназначенные для проведения строительно-монтажных работ на объекте «Электроснабжение жилого района ПДП» Уральска были похищены. Пресс-служба АФМ РК

Приговором суда оба подозреваемых были осуждены.

Заместитель руководителя городского отдела строительства Исманов по ч.2 ст.371 УК РК (Халатность, повлекшая тяжкие последствия) получил 2 года ограничения свободы с дальнейшим лишением права занимать руководящие должности в госорганах. Пресс-служба АФМ РК

По данным ведомства, сумма ущерба полностью возмещена.

Анастасия Московчук
АФМ РК Уральск
Ситуация в Украине: итоги переговоров Лаврова и Кулебы в Анталье
10.03.2022
Россия вводит запрет на вывоз сахара, поставки в ЕАЭС не исключаются
10.03.2022
Больше миллиарда тенге налогов выплатил рынок «Алтын Орда»
10.03.2022
Простоев казахстанских грузов на границе КНР и Беларуси нет – правительство РК
10.03.2022
Пенсионные выплаты из ЕНПФ будут осуществляться по-новому с 1 апреля 2022 года
11.03.2022
Главная Топ LIVE Все