Дороги, освещение, водопровод – вопросы, которые будут решены в течение двух лет в Таразе

Главный принцип концепции «слышащего государства», инициированной главой государства, – местные власти должны работать в интересах граждан. Наша главная задача – укреплять взаимодействие госорганов с населением, – сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким области подчеркнул, что благодаря поддержке руководства страны и неустанному труду жамбылцев успешно реализуются госпрограммы, укрепляется экономика региона, создаются новые рабочие места.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По итогам 2021 года обеспечен рост по всем основным показателям социально-экономического развития. Социальные проблемы находят свое решение, вовремя выплачиваются социальные выплаты. Благодаря общим усилиям удалось достичь хороших результатов, сделано немало. Теперь важно не сбавлять набранных темпов, – обратился к жителям Сапарбаев.

Глава региона сообщил, что проекты, которые реализуются на региональном уровне, такие как «Асарлатып үй салу», «Жомарт түлек», «Таразға тарту», найдут свое продолжение и в этом году.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

В первую очередь население волнуют вопросы, касающиеся инфраструктуры. В прошлом году был утвержден трехлетний план по ремонту дорог, освещению улиц, благоустройству дворов многоквартирных домов, реконструкции ирригационных систем, водопроводных и канализационных сетей города. Теперь в течение двух лет все улицы города будут заасфальтированы, проведут освещение, полностью будет решена проблема с питьевой водой, – сказал аким области.

Еще один немаловажный вопрос – стабилизация цен на продукты питания. Мониторинговые группы следят за стоимостью 19 социально значимых продовольственных товаров, проводят разъяснительную работу о недопущении превышения торговой надбавки. В областном центре открыто 15 социальных магазинов.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Жилищный вопрос также остается актуальным. В прошлом году под ИЖС выданы 1500 земельных участков, в этом году планируется их количество довести до 2000. Аким области обратил внимание на то, что гражданам будут выделяться земельные участки под ИЖС с подготовленной инженерной инфраструктурой.

В рамках проекта «Таразға тарту» в округе №7 построен сквер «Білім», рядом с многоэтажными жилыми домами благоустроены четыре сквера, построены три спортивные площадки, площадка по мини-футболу. Также проведены работы по благоустройству в Майской роще, где сейчас расположен реабилитационный центр «Асар». Рядом строится центр иппотерапии.

Касаемо социальных объектов, аким области заявил, что в течение двух лет полностью будет решена проблема аварийных, трехсменных школ.

В ходе встреч был заслушан отчет акима города Тараза Ержана Жилкибаева о проделанной работе за 2021 год.

Встречи проходили в формате диалога, где жители поднимали вопросы как личного характера, так и касающиеся проблем своего района. Жители задавали градоначальнику вопросы, касающиеся дорожной безопасности, увеличения количества социальных павильонов, строительства игровых площадок, развития дренажных систем, сферы ЖКХ, озеленения города и благоустройства.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Аким области дал поручение Ержану Жилкибаеву изучить все вопросы совместно с профильными управлениями и принять меры по комплексному решению проблем.

Глава региона заверил жителей, что ни одно обращение не останется без внимания.

Акимат города Тараза детально изучит каждое ваше обращение. Граждане обязательно получат ответы на волнующие их вопросы. Вся информация будет опубликована в СМИ и соцсетях, – сказал аким области.

В завершение встречи он призвал жителей проявлять активную гражданскую позицию и внести свой вклад в благоустройство родного города.

Наша общая задача – сохранить общественное согласие и единство. Мир и стабильность зависят от каждого из нас. Без сохранения и укрепления этих ценностей невозможно достичь поставленных целей, – заключил глава региона.