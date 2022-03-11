17:21 11.03.2022
Курсы валют на выходные дни
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 17.00 средневзвешенный курс доллара составил 510,84 тенге, поднявшись за день на 0,91 тенге, передает Zakon.kz.
На утренних торгах средневзвешенный курс доллара составил 510,25 тенге. На дневных – 510,79 тенге.
По итогам дневных торгов средневзвешенный курс китайского юаня составил 80,75 тенге (+0,14).
Нацбанк установил курс рубля в 4,29 тенге, евро – 562,87 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 513-519 тенге, евро – 593-602 тенге, рос. рубль – 4-5,5 тенге.