Game Over – отразится ли уход крупных игровых компаний из РФ на казахстанских геймерах

Крупнейшие компании и интернет-площадки прекратили продажу компьютерных игр в Российской Федерации. PlayStation Store, Steam, EA Sports, Activision Blizzard, Electronic Arts, Rockstar Games, CD Projekt RED, Ubisoft и другие владельцы франшиз блокировали покупки новых игр и перестали обрабатывать платежи российских игроков.

Сложившуюся ситуацию с тревогой восприняли в казахстанском киберспортивном сообществе. Так, например, профессиональный игрок организации Dark Lane Esports по дисциплине FIFA Акназар «aka_nolito» Бексеитов считает, что уход с российского рынка крупных компаний может негативно сказаться и для казахстанских пользователей PlayStation.

При создании аккаунта нам приходится указывать регион РФ, соответственно, запрет на покупку игр и внутриигровой валюты может коснуться и нас. Но выход всегда есть – например, создать новый аккаунт с украинским или американским флагами. С коллегами из России не общаюсь, но слежу за их деятельностью, они регулярно стримят. По их словам, уже имеются проблемы с оплатой. Акназар «aka_nolito» Бексеитов

Профессиональный киберспортсмен в дисциплине FIFA Олжас «ZhasikFIFA» Есентаев немало прожил в России, некоторых коллег знает лично. Он говорит, что стримеры-контентмейкеры пока не понимают, как продолжать свою деятельность, а киберспортсмены-геймеры очень разочарованы, что и их коснулись запреты.

Например, Даниил Абельдяев, Степан Михович и Артем Халилов должны были защищать цвета своей сборной на крупнейшем международном турнире, но их отстранили. Антон Кленов – известная личность во всем СНГ – очень тяжело переносит происходящее. Мы недавно общались и он рассказал, что в данный момент у него, как и у большинства, в разгаре Чемпионат России по FIFA 22. Он начал с четырех поражений подряд, так как ощущает на себе этот конфликт. В направлении Counter Strike уже начали влиять санкции на команды Virtus.pro и Gambit. Принцип «Спорт вне политики» не всегда работает, как мы видим. Олжас «ZhasikFIFA» Есентаев

Генеральный директор киберспортивной платформы Pinger.pro Бауыржан Садиев рассказал, что первые подозрения о возможном уходе крупных владельцев игровых франшиз с рынка РФ появились, когда начали «сворачиваться» онлайн-сервисы, например, Netflix, так как игровые сегменты находятся в той же отрасли цифровых развлечений.

С каждым днем ситуация меняется, и все больше игровые сервисы и сами игры становятся недоступны. Как это на наших геймерах отразится? Безусловно, негативно. В России был заблокирован Playstation Store, а Казахстан с точки зрения корпорации Sony относился к российскому региону. Наши геймеры и киберспортсмены приобретали игры через российские магазины, но этот доступ теперь отсутствует. Бауыржан Садиев

По словам Садиева, его платформа поддерживает связь с киберспортивным сообществом из России, приглашает их в качестве комментаторов и стримеров. Он добавил, что уже возникли проблемы с оплатой игр в Казахстане: Playstation Store и онлайн-магазин Ubisoft недоступны. В компании Blizzard Activision временно решили вопрос оплаты тем, что подарили бесплатно подписку на World of Warcraft на месяц, и сейчас работают над техническим решением для доступа к контенту.